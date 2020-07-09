Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, MidyatDargeçit karayolu Barıştepe Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yoluna girmek isteyen araç ile çıkan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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