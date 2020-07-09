Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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4 ÇOCUK BABASI HACI ÇİN KURTARILAMADI

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 çocuk babası Hacı Çin (38), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacı Çin'in cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Derik ilçesi kırsal Ambarlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaralanan diğer sürücü Nurullah Çakır'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAS

2020-07-09 21:06:22



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