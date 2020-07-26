Nusaybin'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal alanda bulunan Düzce Mahallesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan vatandaşlar, mahalle yakınlarında dağlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla cesedin mahallede oturan Yılmaz Demir'e (48) ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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