Mardin'in 61 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından ilçelere bağlı 61 mahallede yarın elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada vatandaşların buna göre tedbirli olması talep edildi. Açıklamada, "Mardin1Trafo Merkezi Şalt sahasında yüklenici firma tarafınca tesis çalışmaları yürütüleceğinden güvenlik amaçlı F3 Akıncı ve F4 Sulak fiderlerinde 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 09:3017.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Artuklu ilçesinden Ahmetli, Akıncı, Alakuş, Ambar, Arpatepe, Aşağıyeniköy, Buğday, Dara, Düzlük, Dibektaş, Esentepe, Güneyli, Hüyüklü, Karademir, Konaklı, Kuyulu, Küçükköy, Sakalar, Sulak, Tilkitepe, Yardere, Yenice, Yeniköy, Yolbaşı, Yukarıaydınlı, Yukaruyeniköy, Çalışlı, Çatak, Çayırpınar, Çıplaktepe ve Çukuryurt Mahallesi, Mazıdağı ilçesinde Etifosfat Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F4 TRT Çınar fideri üzerinde ket ekibi tarafınca yürütülecek olan örme direk yenileme çalışmalarından dolayı güvenlik amaçlı F4 TRT Çınar fiderinde 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 09.3017.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma doğrultunda Aksu, Arıköy, Derecik, Duraklı, Gürgöze, Karaalanı, Kebapçı, Kemerli, Ortaklı, Tarlacık, Yeşilköy, Yukarıkonak ve Ömürlü Mahallesi Dargeçit ilçesinde ise merkezi 47TR12458 ve 47TR07226 numaralı trafolarda ket ekibi tarafınca yürütülecek tesis çalışmaları sebebiyle 20 Ağustos 2020 Perşembe günü 09:0015.00 saatleri ve 21 Ağustos 2020 Cuma günü 10.0014.00 saatleri arasında güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Akçaköy, Bahçebaşı, Baysun, Bağözü, Bostanlı, Dereli, Ilısu, Karabayır, Kartalkaya, Kısmetli, Saray, Temelli, Tepebaşı, Ulaş, Yanılmaz, Yoncalı, ve Çukurdere Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

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