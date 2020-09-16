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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsal yollarda çalışma başlattı

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsal yollarda çalışma başlattı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin grup yollarında malzeme serimi, sıkıştırma, asfalt sathi kaplama çalışması başlattı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mazıdağı, Savur, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinin kırsal mahallelerinde bulunan grup yollarda malzeme serimi, sıkıştırma, asfalt sathi kaplama çalışmalarını başlattı. Kırsal Yollar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, MazıdağUlutaşYağmurArıköy kırsal mahallelerini bir birine bağlayan grup yolda konkasörde çekilmiş elek altı 025 malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları biten yaklaşık 5 kilometrelik grup yolda astar çekimi, birinci kat asfalt sathi kaplama yapıldı.
ÖmerliAnıttepe ve SavurKoşuyoluYenilmezÜçkavak ile Kayatepe kırsal mahallelerinden oluşan toplamda 15 kilometrelik grup yolda meydana gelen asfalt bozulmalarının sökümüne başlandı. Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 kilometrelik yolda yağmur sularının tahliyesi için hendekler açılırken menfezlerin temizliği de yapılıyor. Malzeme serimi ve sıkıştırılmasının ardından asfalt sathi kaplama yapılacak.
KızıltepeBüyükboğaziyeKörsüYarımcaTarlabaşı kırsal mahallerini bir birine bağlayan yaklaşık 5 buçuk kilometrelik grup yolda ise daha önce iş makineleri tarafından açılan yola malzeme taşımı devam ediyor. Serme ve sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt sathi kaplama yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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