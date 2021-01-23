Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Ömeryan kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenen oksijen tüpü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Ömeryan kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Emen Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen, toprağa gömülü oksijen tüpü ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-01-23 11:27:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.