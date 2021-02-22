Mardin'de doktor, evinde ölü bulundu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hüseyin Melik T. (51), evinde ölü bulundu. Hüseyin Melik T.'nin, 2 çocuk babası olduğu ve ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli olan Dr. Hüseyin Melik T.'ye ulaşamayan iş arkadaşları, kaldığı lojmana gitti. Kapıyı açan olmayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kapıyı çilingire açtırarak, eve girince doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Hüseyin Melik T.'nin cansız bedeni, otopsi için ambulansla Mardin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hüseyin Melik T.'nin, 2 çocuk babası olduğu ve ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Hüseyin Melik T., otopsinin ardından kırsal Atlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2021-02-22 16:11:51



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