'Eren-5' operasyonunda, PKK'lı teröristlerin 2 sığınağı imha edildi

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Eren-5' operasyonunda tespit edilen 2 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarının bulunup, etkisiz hale getirilmesi, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesi amacıyla düzenlenen 'Eren-5' operasyonları kapsamında, Ömeryan ve Bagok kırsalında, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı ve Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik' operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamındaki arazi taramasında, farklı noktalarda taşlarla gizlenen 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-02-26 12:12:24



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