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Mardin'de kuaför salonuna giren hırsızlar, 60 bin lira değerindeki kaynak saçı çalıp kayıplara karıştı

İHA

Mardin'de kuaför salonuna giren hırsızlar, 60 bin lira değerindeki kaynak saçı çalıp kayıplara karıştı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kuaför salonuna dadanan hırsızlar, 60 bin değerindeki kaynak saç çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kültür Caddesi İsmet Kent Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir kadın kuaför salonun kapısını levye ile kırarak içeriye girdi. Salona giren hırsızlar, 60 bin lira değerinde 7 bin 500 adet kaynak saçı çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık olayını polis ekiplerine bildiren İşletme sahibi Onur Dede, hırsızların bir an önce yakalanıp çalınan malzemelerinin kendisine teslim edilmesini istedi. Pandemi nedeni ile zor günlen geçirdiklerini ifade eden Dede, çevredeki esnafları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için arama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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