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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de üstyapı çalışmaları

İHA

Mardin'de üstyapı çalışmaları

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla, GöllüGökçeOrtaköy grup yolunda asfaltlama çalışmaları başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte yol bakım, onarım ve yenilme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özellikle ağır tonajlı araçların güzergahı olan ve kullanılamaz hale gelen GöllüGökçeOrtaköy’ü birbirine bağlayan 4 bin metrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım malzemesi greyder arazöz ve silindirlerle serme, sulama ve sıkıştırma marifetiyle asfaltlama hazır hale getiriliyor.
Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Göllü, Gökçe ve Ortaköy’ü birbirine bağlayan yolda çalışma başlattıklarını söyledi. Aslan, ''Yol normal araçların geçemeyeceği hale gelmişti. Mevcut asfaltı kazıdık. Şimdi alt temelini serme, sulama ve sıkıştırma marifeti ile alt temelini yapıyoruz. Birkaç günlük işimiz kaldı. Asfalta hazır hale getirdikten sonra asfaltlama başlayacak'' dedi.
Yoğun kullanılan bir yol olduğundan dolayı genişliğini 10 metreye çıkaracaklarını belirten Aslan, ''Bu yolu daha çok ağır tonajlı araçlar kullanıyor. Kızıltepe’den Nusaybin'e gidecek ağır tonajlı araçlar bundan sonra Artuklu merkezi kullanmadan yaklaşık 15 kilometre kestirmeden, virajları dolanmadan şehir merkezinde trafiği aksatmadan Göllü, Gökçe ve Ortaköy üzerinde Nusaybinİpek Yoluna kavuşmuş olacak'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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