Geleceğin yöneticileri Mardian Mall‘da yönetici koltuğuna oturdu

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan fakat pandemi sebebiyle kısıtlamaların yaşandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Mardian Mall yöneticileri miniklere koltuklarını devretti.

Geleceğin yöneticileri Mardian Mall'da etkinlikleri çerçevesinde 23 Nisan'da alışveriş merkezinin sosyal medya hesaplarından başvuru yapan takipçileri arasından yapılan çekilişle bir günlüğüne alışveriş merkezi yönetimini çocuklara devretti. AVM müdürü olarak Melisa Ceylan, işletme müdürü Tobayes Danış, pazarlama müdürü Zeynep Muratoğlu, muhasebe müdürü Mina Ersan, teknik müdür Alp Çağatay Kara ve güvenlik müdürü olarak da Hüseyin Ökmen görev yaptı. Pandemi nedeniyle etkinlik 40 dakika sürdü. Mardian Mall yönetiminin devir teslim töreni sonunda çocuk yöneticilere teşekkür eden Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Atatürk'ün böyle bir günü çocuklara armağan etmesinin özel bir önemi olduğunu belirten Yıldızhan “Sizi geleceğe hazırlarken kendi kararlarını veren kişiler olmanız, özgüveni yüksek bireyler olmanız önemli” dedi.

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