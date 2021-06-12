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Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi

İHA

Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi

Mardin Midyat ilçesinde bu yıl mercimek üreticileri, yağışın az olması nedeni ile verimin az olduğunu ve bu nedenle zarar ettiklerini dile getirdi.
Midyat’a bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde mercimek hasadını yapan mahalle sakinleri, yağışların bu yıl az olması nedeni ile verimin düştüğünü söyledi. Yağış azlığı bölgede genel olarak arpa, buğday, yonca, nohut da verimi düşürdüğünü aktaran çiftçiler, bu yıl gübre ve yakıt masraflarını bile çıkaramadıklarını vurguladı. Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinden çiftçi Faruk Işık, "Ekinleri kasım ayında ekmeye başlıyoruz, haziran ayının ilk haftasında da hasadı yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre verim çok düşük. Geçen yıl dönümden 180 kilo aldığımız mercimek bu yıl 4050 kiloya kadar düşmüş. Geçen yıla göre maliyetler de arttı. Bu sene verim azlığı nedeni ile mağdur olduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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