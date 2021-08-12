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Ata mesleği olan gümüşçülük, genç ustasının elinde canlanıyor

İHA

Ata mesleği olan gümüşçülük, genç ustasının elinde canlanıyor

Ata mesleği olan gümüşçülük, Akyüz Gümüş mağazalarında takı tasarımcısı olan 25 yaşındaki genç usta İliyo Akyüz’ün elinde şekilleniyor.
Mardin’de Akyüz Gümüş mağazalarında takı tasarımcısı olan İliyo Akyüz, atalarından kendilerine miras kalan telkari sanatını yaşatmaya devam ediyor. Mardin’de yaklaşık 15 genç ustanın bu mesleği icra ettiğini belirten Akyüz, "25 yaşındayım, yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Atalarımızdan bize kalan bu mirası yaşatma ve gelecek nesillere aktarma hevesi oldu" dedi.
Telkarinin eskiden fazla işlendiği için çok olduğunu ifade eden Akyüz, "Ama şu an eskisi kadar çok fazla işlenmediği için getirisi de biraz daha az olabiliyor. Tavus kuşu, güvercinler, bunlar Mardin’in simgeleri olduğu için en çok tercih edilen motifler arasında. Yani biz yurt içi ve yurt dışı birçok yerden sipariş alıyoruz. Birçok yere ürün gönderiyoruz. Mardin’e de Türkiye’nin birçok yerinden gelip telkari satın alanlar oluyor” şeklinde konuştu.
Mardin’de kente özgü şahmeran motiflerinin çok tercih edildiğini aktaran Akyüz, “Mardin’e gelen hem yerli turist olsun hem yabancı turist olsun özellikle Mardin işi telkariyi tercih ediyor. Çok güzel olumlu yorumlar alıyoruz, bu sanatı icra ettiğimiz ve devam ettirdiğimiz için. Sürekli olumlu dönüşler alıyoruz. Kişiye özel siparişlerimizde oluyor. Bunu müşteri ile birlikte ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkarıyoruz. Tasarımı birlikte hazırlıyoruz. İsteği doğrultusunda motifi çıkartıp işliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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