Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye

İHA

Mardinli öğretmenden köydeki annelere çiçek ve hediye

Mardin’de görevli beden eğitimi öğretmeni Diyaz Özsoy, Anneler Günü’nde köylerde yalnız yaşayan ve hayatında hiç hediye almamış annelere hediye ve çiçek dağıttı.
Mardin’de Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu’nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Diyaz Özsoy, köy ve kırsal bölgelerde yalnız yaşayan ve hayatında hiç hediye almamış annelere 8 Mayıs Anneler Günü'nde hediye ve çiçek dağıttı. Özsoy’un öncülük ettiği etkinlik çerçevesinde Nusaybin merkezde, kırsal Dara, Yukarı Aydınlı, Konaklı ve Yardere bölgelerinde 200’e yakın anneye çiçek ve hediye dağıtıldı.
Dünyanın güzelleşmesi için anneye ihtiyaç olduğunu söyleyen öğretmen Özsoy, "En değerli varlıklarımızın başında annelerimiz var. Bu özel ve anlamlı günde hiçbir annemiz unutulmamalı. Onların hak ettiği değeri bir günde bir çiçek ve hediye ile veremeyiz, biliyorum. En azından onların anlam kattığı bu günde, bizler için yaptığı sayısız fedakarlıklara karşı bizler de küçük de olsa bir şey yapmak istedik. Anneme ve yalnız yaşayan annelere hediyelerini verdik. Dünyanın güzelleşmesi için anneye, kadına ve çocuğa ihtiyaç var. Anne mutluysa çocuk da mutludur. Çocuklar annelerinin yansıması olabiliyor. Her zaman yanımda olduğu ve bana ilk örnek olduğu için ben de anneme teşekkür ediyorum. Annemin ve bütün annenlerin Anneler Gününü kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin’de yıldırım isabet eden çoban hayatını ...
Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım
YEREL HABERLER Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım
Mardin’de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosu tanıtıldı
YEREL HABERLER Mardin’de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına müjdeli haber
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden çölyak hastalarına ...
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin mağazalarında satışta
YEREL HABERLER Kadınların el emeği göz nuru ürünleri belediyenin ...
Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon konaklama Günübirlik ziyaretlerde 3 milyon turisti aşmak hedefleniyor
YEREL HABERLER Mardin'in bu sezon turizm hedefi: 1 milyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.