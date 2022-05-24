Mardin'de kavşak düzenlemesi için ilk kazma vuruldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu ilçesi hastane kavşağında yaşanan trafik sorununun ortadan kaldırılması için kavşak düzenleme çalışması başlatıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü işbirliğinde Artuklu ilçesinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için kavşaklarda düzenleme çalışmalarına hızla devam ediyor.

MardinKızıltepe yolu üzerinde Ravza Caddesi Kavşağı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Artuklu Belediyesi Kavşağı ile valilik kavşağında yapılması planlanan çalışmalar dahilinde tamamlanan Ravza Caddesi Kavşağı’nın ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı içinde ilk kazma vuruldu.

Çalışmalarının startı verilen kavşakta incelemeler bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, hastaneye giden vatandaşların trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik kazalarını önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Mardin'de trafiği rahatlatacak çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Burada günde en az bir trafik kazası meydana geliyor ve bu da bizi çok üzüyor. Kavşağı rahatlatarak hastaneye doğrudan bir kavşak çalışması yapıyoruz. Mardin'de son zamanlarda çok ciddi anlamda turist yoğunluğu var. Biz de bu yoğun trafik akışını rahatlatmak için kavşak çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah bundan sonra Artuklu Belediye Kavşağı ile Valilik Kavşağını yapacağız. Şu an her ikisinin de proje çalışmaları devam ediyor. Buranın trafiği rahatladıktan sonra da oraya geçeceğiz” dedi.

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