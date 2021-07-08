Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Mardin şehidine gözyaşlarıyla veda - Haberler
ABONE OL

Şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'den açılan ateş sonucu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, şehit Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı için başsağlığı diledi

Mardin şehidine gözyaşlarıyla veda - Haberler
AA

Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu ve babası Resul Çiftcibaşı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

AA'nın haberine göre Çifcibaşı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yanan toprak endişeye yol açtı! - Haberler
GÜNDEM Yanan toprak endişeye yol açtı!
KIZLARI ÇILDIRDI! Son dakika: Gülsüm vahşetinde karar çıktı, salon karıştı! - Haberler
GÜNDEM Gülsüm vahşetinde karar çıktı, kızları çıldırdı
Son dakika: Onur Seyit Yaran davasında saldırganın cezası belli oldu! - Haberler
GÜNDEM Dizi oyuncusuna vurmuştu, cezası belli oldu!
Son dakika! Tarifeli uçak polemiği
GÜNDEM Tarifeli uçak polemiği
6 ayda yaklaşık bin kişi kaza kurbanı! - Haberler
GÜNDEM 6 ayda yaklaşık bin kişi kaza kurbanı!
MÜSİLAJ KALMADI! Son dakika: Bakan Murat Kurum: Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi - Haberler
GÜNDEM Bakan Murat Kurum: Toplanacak müsilaj kalmadı
Ters kelepçede 2 polis görevden uzaklaştırıldı - Haberler
GÜNDEM Ters kelepçede 2 polis görevden uzaklaştırıldı
İranlı çift cinayetinde 1 tutuklama! - Haberler
GÜNDEM İranlı çift cinayetinde 1 tutuklama!
Son dakika: Can Dündar'a silahlı saldırı davasında yeni karar
GÜNDEM Can Dündar'a silahlı saldırı davasında yeni karar
Eda'nın ölümüne 4 yıl hapis! - Haberler
GÜNDEM Eda'nın ölümüne 4 yıl hapis!