        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin’de kaza: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Mardin’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.12.2025 - 20:30
        Mardin'de kaza: 3 ölü
        Mardin'deki kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1’i ağır 6 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        #Son dakika haberler
