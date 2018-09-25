Margot Robbie'nin Harley Quinn'i başta olmak üzere çizgi roman evreninin kadınlarını derleyen "Birds of Prey" filminin vizyona giriş tarihi duyuruldu. Asyalı kadın yönetmen Cathy Yan'ın yönetmenliğini yapacağı "Birds of Prey" 7 Şubat 2020'de beyazperdede olacak.

Filmde Jared Leto'nun Joker'ine yer verilip verilmeyeceği netlik kazanmadı. Hatta, film için şimdilik Margot Robbie'nin adı kesinleşmiş durumda. Son bilgilere göre Black Canary (Siyah Kanarya) ve Huntress (Avcı) karakterleri için yapımcılar oyuncu seçiyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Black Canary için Gugu Mbatha-Raw, Jurnee Smollett-Bell ve Janelle Monae'nin adları geçerken; Margaret Qualley, Mary Elizabeth Winstead ve Cristin Milioti, Huntress için rolü için düşünülüyor.

"Birds of Prey", çizgi romanlarda farklı gruplara dönüşmüş ve içinde Oracle/Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen ve Katana farklı DC kadın kahramanları barındırmıştı.

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