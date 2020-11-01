Pazar günleri ATV'de izleyici ile buluşan Maria ile Mustafa, 9. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler şimdiden yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARIA İLE MUSTAFA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria, Mustafa’yı hastaneye yetiştirmeyi başarır. Herkes Mustafa’nın hayatta olduğu sevincini yaşarken Gonca fena halde köşeye sıkışır. Gonca bu defa da işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?

Polise gidip suçunu itiraf eden Müjdat, Gonca’yı da ele verecek midir? Galip’in yıllardır sakladığı kişinin kimliği nihayet ortaya çıkar. Maria ile Mustafa’yı alt üst edecek bu gizemli kişinin sırrı nedir? Derneğin ödül gecesinde yaşananlar Nihat ve Nadire ilişkisini yeni bir noktaya mı taşıyacaktır?

Rüzgar’ın her şeyi göze alıp konağa gelmesi Nisan’ı zor durumda bırakırken, Zeyno’nun beklenmedik hamlesi hangi büyük olaylara sebep olacaktır? Bir oğlu olacağını öğrenen Mustafa, Maria ile aşkına doludizgin devam ederken, konağa adeta bomba gibi düşen sır, ikilinin hangi yeni olaylarla sınanmasına sebep olacaktır?

MARIA İLE MUSTAFA 10. BÖLÜM FRAGMANI

Maria ile Mustafa 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...