Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte ATV ekranlarında yayınlanan diziyle ilgili merak edilenler haberimizde...
MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?
Jessica May Maria
Hilmi Cem İntepe Mustafa
Tamer Levent Kudret
Haki Biçici Şahin
Ezgi Çelik Nadire
MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa (Hilmi Cem İntepe) ikilisinin aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Dizi çekimleri Ürgüp'te gerçekleştirilmektedir.
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