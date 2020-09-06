Maria ile Mustafa 1. bölümü yayınlandı. Çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştiği Maria ile Mustafa dizisi izleyenleri de ekrana kilitledi. Peki, Maria ile Mustafa 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARİA İLE MUSTAFA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

— Maria İle Mustafa (@mariamustafatv) September 6, 2020

MARİA İLE MUSTAFA 1. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği “Güzel Atlar Diyarı”nda hayatının aşkını bulduğunu düşünüyor. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir.