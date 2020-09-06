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Maria ile Mustafa son bölüm! Maria ile Mustafa 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maria ile Mustafa 1. bölümü ATV ekranlarında bu akşam ilk kez izleyicisi ile buluştu. Maria ile Mustafa dizisi Kolombiya'dan babasının doğduğu topraklara Kapadokya'ya dönen Maria'nın Mustafa ile tanışmasıyla başladı. Peki, Maria ile Mustafa 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maria ile Mustafa

Maria ile Mustafa 1. bölümü yayınlandı. Çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştiği Maria ile Mustafa dizisi izleyenleri de ekrana kilitledi. Peki, Maria ile Mustafa 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARİA İLE MUSTAFA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı.

MARİA İLE MUSTAFA 1. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği “Güzel Atlar Diyarı”nda hayatının aşkını bulduğunu düşünüyor. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir.

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