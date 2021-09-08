Uluslarası Müzayede Evi Christie's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın devrimden önceki son kraliçesi Marie-Antoinette'e ait 2 elmas bileziğin, 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmaya çıkacağını kaydedildi.

3 sıra elmastan oluşan 2 bileziğin bir araya getirilerek kolye olarak da takılabileceğini belirten Christie's, bileziklerin her birinin 112 adet elmasla kaplı olduğunu ifade etti.

Christie's, takım halinde satılacak bileziklerin 2 ila 4 milyon dolar arasında bir değere sahip olduğunu bildirdi.

Müzayede evi, Marie-Antoinette'in 1776'da tahta çıktıktan 2 yıl sonra Paris'teki kuyumcu Charles August Boehmer'dan bilezikleri sipariş ettiğini ve kraliçenin bileziklere, o dönem çok büyük bir miktar olan 250 bin eski Fransız lirası ödediğine dikkat çekti.

Christie's Müzayede Evi'nde mücevher uzmanı olan Marie-Cecile Cisamolo, hem bileziklerin sahibinin hem de elmasların büyüklüklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Cisamolo, göz kamaştıran bilekliklerin, yaklaşık 150 karat olduğunu ekledi.

2018 yılında Marie-Antoinette'e ait olan ve üzerinde doğal inci ve elmas bulunan bir kolyenin değeri, Sotheby's Müzayede Evi tarafından 1 ila 2 milyon dolar arasında tahmin edilmiş fakat kolye 36 milyon dolara satılmıştı.

Fransa'nın devrimden önceki son kraliçesi Marie-Antoinette, Ekim 1793'te 37 yaşında Fransız Devrimi esnasında 'vatan hainliği' ile suçlanarak giyotinle idam edilmişti.