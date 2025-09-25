Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mario Kovacevic: Fenerbahçe henüz bir takım değil - Futbol Haberleri

        Mario Kovacevic: Fenerbahçe henüz bir takım değil

        Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe henüz bir takım değil" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 01:22 Güncelleme: 25.09.2025 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe henüz bir takım değil"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in Mario Kovacevic, galibiyeti değerlendirdi.

        "FENERBAHÇE HENÜZ BİR TAKIM DEĞİL"

        Zagreb'in özellikle ilk dakikadan itibaren oyunun hakimi olduğunu vurgulayan Kovacevic, Fenerbahçe'nin henüz oturmuş bir takım olmadığını belirtti:

        "Hajduk maçından sonra fazla vaktimiz yoktu, Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Onlar bize karşı tek bir gerçek fırsat bile yaratamadı."

        "BAZI OYUNCULARI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

        Oyuncu değişiklikleri konusunda da konuşan deneyimli çalıştırıcı, Dinamo Zagreb'in geniş kadro kalitesine dikkat çekti:

        "Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kaldığım için üzgünüm, çünkü hepsi hazır ve iyi durumdaydı. Hırvat Ligi'nde sürekli favori olmak kolay değil. Ancak bu takımın kalitesi var ve her maçla birlikte daha da büyüyeceğimizi biliyordum. Bugün bunu bir kez daha gösterdik."

        Sezona Avrupa kupalarına doğrudan katılarak başlamalarının da kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Kovacevic, şu ifadeleri kullandı:

        "Dinamo'nun önceki yıllardaki başarıları sayesinde Avrupa'ya daha geç başladık ve iyi hazırlandık. Eleme maçları oynamadan doğrudan grup aşamasına gelmek çok daha kolay ve çok daha güzel."

