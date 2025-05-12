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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Galatasaray tarih yazıyor - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina: Galatasaray tarih yazıyor

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Galatasaray şu anda tarih yazıyor" diyen Gabonlu orta saha, takım arkadaşı Osimhen hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:51
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        1

        Galatasaray'ın orta sahadaki önemli ismi Mario Lemina, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Gabonlu futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        2

        "AKLIMLA OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        "Bu röportajdan dolayı çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm yaratmak için çabalıyorum. Aklımla ve gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok büyük bir deneyim ile geri geldim. Aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz."

        3

        "PANDEMİ, YAPTIĞIMIZ İŞİ BALTALADI"

        "İlk geldiğimde durum daha farklıydı. O dönem iyi bir seri yakalamıştık pandemiye kadar. Pandemi yaptığımız işi baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. Aynı istek ve hevesle geri geldim. Galatasaray'ın hedefleri için elimden geleni yapacağım."

        4

        "OSIMHEN, DÜNYADAKİ EN İYİ FORVETLERDEN BİRİ"

        "Victor Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takımla öyle. Victor, dünyadaki en iyi forvetlerden biri. Bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Ama bu onun kararı olacak bu kararına saygı duymamız gerekiyor."

        5

        "GALATASARAY TARİH YAZIYOR"

        "Taraftarlar ilk geldiğimde bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için teşekkür ederim. Galatasaray, şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim."

        6

        "KEMERBURGAZ, FLORYA'NIN DA ÖTESİNDE"

        "Elbette aynı ortam var. Florya'da çalışan insanlar buraya da geldi. Florya'daki ambiyans buraya da taşındı. Florya'da inanılmaz anılarımız var ama burası Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş, muhteşem bir yer. Buradan devam edeceğiz."

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