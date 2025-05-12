Mario Lemina: Galatasaray tarih yazıyor

"OSIMHEN, DÜNYADAKİ EN İYİ FORVETLERDEN BİRİ"

"Victor Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takımla öyle. Victor, dünyadaki en iyi forvetlerden biri. Bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Ama bu onun kararı olacak bu kararına saygı duymamız gerekiyor."