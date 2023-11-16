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        Haberler Spor Voleybol Maritza-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Maritza-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 16.11.2023 - 22:03
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        Eczacıbaşı, Bulgaristan'da set vermedi
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        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yendi.

        Turuncu-beyazlı takım, grupta set vermeden 2'de 2 yaparken, Maritza ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        Salon: Kolodruma

        Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Marko Van Zanten (Hollanda)

        Maritza: Hristoskova, Saykova, Dudova, Debell, Krivoshiiska, Slavcheva (Todorova, Pashkuleva, Koeva, Milicevic, Angelova)

        Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Boskovic (Tuna Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Defne Başyolcu)

        Setler: 13-25, 16-25, 20-25

        Süre: 72 dakika (24, 22, 26)

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