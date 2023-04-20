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Market çıkışından kaçırılmıştı! O iş insanı ortaya çıktı

İstanbul’da market çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir ay önce araçla kaçırılan iş insanı Zeki Oğuz ortaya çıktı. Polise gelerek ifade veren Oğuz, tanımadığım kişiler tarafından alındığını, ancak bir süre sonra yanlış alınan biri olduğu fark edilmesi üzerine şüpheliler tarafından serbest bırakıldığını söyledi. Kendisine herhangi bir şiddet veya zarar verilmediğini belirten Oğuz şikayetçi olmadı

Market çıkışından kaçırılmıştı! O iş insanı ortaya çıktı
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bir ay önce Almanya’dan İstanbul’a gelen iş insanı Kemerburgaz Göktürk’te market çıkışında kayıplara karıştı. Ortaya çıkan kamera görüntülerine göre, şüpheliler marketten çıkan başka birini araca almaya çalıştı. Yanlış kişiyi kaçıracaklarını fark eden şüpheliler daha sonra vazgeçip, arkadan gelen iş insanı Zeki Oğuz’u araçlarına alarak olay yerinden ayrıldı.

ALMANYA’DA KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Bu olayın ardından Almanya vatandaşı olduğu belirlenen Oğuz için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Başlatılan soruşturmada, Oğuz’un tüm bağlantıları mercek altına alınmaya başlandı.

BİR AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma sürdürülürken, kayıp olan Oğuz ortaya çıktı. Önce yakınlarına giden Oğuz daha sonra, kendisini arayan polise giderek ifade verdi. Verdiği ifadesinde kendini market çıkışında alan kişileri tanımadığını, daha sonra bu kişilerinde kendisini yanlışlıkla aldığını söyleyen Oğuz, “Sonra beni yolda bıraktılar. Bana bir zararları olmadı. Şikayetçi değilim.” dedi. Oğuz’un ifadelerinin ardından kayıp soruşturması tamamlanarak kapandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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