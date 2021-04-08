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HaberlerGündem3. SayfaKORONAYLA DANS | Son dakika: Skandal açılış! İzdiham çıktı, market kapandı
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Market açılışında koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı

Sivas'ta, markette açılışa özel uygulanan indirim ve kampanyaları duyanlar, sabah saatlerinden itibaren izdihama neden oldu. Ortaya ise çarpıcı görüntüler çıktı. Market önünde oluşan uzun kuyrukta, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bir süre sonra da kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Sivas Valiliği de, açılışında sosyal mesafe kuralı ihlal edilen marketin faaliyetini durdurdu

KORONAYLA DANS | Son dakika: Skandal açılış! İzdiham çıktı, market kapandı
Market kapattıran izdiham!
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DHA

Kentte açılışı yapılan markette, birçok ürüne indirim ve kampanya uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanırken, uzun kuyruk oluştu.

DHA'nın haberine göre, koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte izdiham ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Market önüne gelen polisler, kalabalığa sık sık uyarı yaptı. Marketin açılışı ile birlikte indirimli ürünlerden alabilmek için içeri girmeye çalışanlar, koronavirüsü hiçe saydı.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bir süre sonra kapılar kapatılarak, markete giriş durduruldu. Kapı girişi de soğutucu dolap ile kapatıldı.

Vatandaşların uyarılara riayet etmemesi üzerine de polis ekipleri, Valilik kararıyla marketin faaliyetini geçici durdurup, vatandaşları uzaklaştırdı. İş yerine sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanması için polis tarafından tutanak tutuldu.

Öte yandan açılışa gelen bazı kişilerin, kalabalıktan uzak durmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) kateneri (yüksek gerilim hattı) yakınlarında oturduğu görüldü. Polis ekipleri, bu kişileri de tehlike nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.

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