"Markete gidiyorum" diye çıktı, haber yok

"Markete gidiyorum" diye çıktı, 2 gündür haber yok
Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki kızdan 2 gündür haber alınamıyor
Giriş: 15.09.2025 - 11:18 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:18
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat semtinde yaşayan Betül Kurt (16), geçen cumartesi günü saat 10.00 "markete gidiyorum" diyerek evden çıktı.
Kurt'un eve dönmemesi üzerine ailesi aramaya çıktı. Betül Kurt'a ulaşamayan aile, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
