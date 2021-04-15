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Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Ramazan'da marketler kaçta kapanıyor? Yeni market saatleri!

Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısıtlama kararları açıklandı, marketlerin çalışma saatleri yine değişti. Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme sürecinde vakaların hızla yükselmesi nedeniyle Ramazan ayı boyunca kısmi kapanma uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda hem sokağa çıkma yasağı saatleri hem de marketlerin mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki, Marketler kaçta açılıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 15 Nisan 2021 A101, BİM, ŞOK market saatleri

Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Ramazan'da marketler kaçta kapanıyor? Yeni market saatleri!

Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan kısmi kapatma kararları kapsamında çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların saat kaçta açıldığı ve saat kaçta kapandığı merak konusu oldu. 13 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında alınan kısmi kapanma kararlarından biri de marketlerin çalışma saatleriyle ilgili oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. İşte 14 Nisan 2021 A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.


Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

A101 HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

MİGROS hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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