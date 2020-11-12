İHA

Kocasinan'a bağlı Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde bulunan bir markete giren hırsız, çaldığı malzemelerle beraber kaçmak istedi. Bu sırada hırsızı fark eden kasiyer Harun S. (34),onu engellemek istedi. Hırsızla boğuşan Harun S., elinden bıçaklanarak yaralanırken, durumu fırsat bilen şüpheli şahıs ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Harun S., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği markette inceleme yaparken, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.