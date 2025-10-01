Habertürk
        Marketteki zorba! | Son dakika haberleri

        Marketteki zorba!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de alışveriş yapan bir kadın dışarıda bıraktığı köpeğinin markete girmesine tepki gösteren bir adamın saldırısına uğradı. Kayıt yapmasına engel olmak isteyen kadına hiç acımadan tokat atıp yere düşüren o adam polise şikayet edildi.

        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 19:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 19:48
        Olay, İstanbul’da meydana geldi.

        İstanbul Küçükçekmece’de alışveriş yapan bir kadın dışarıda bıraktığı köpeğinin markete girmesine tepki gösteren bir adamın saldırısına uğradı.

        Kayıt yapmasına engel olmak isteyen kadına hiç acımadan tokat atıp yere düşüren o adam polise şikayet edildi.

