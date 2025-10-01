Marketteki zorba!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de alışveriş yapan bir kadın dışarıda bıraktığı köpeğinin markete girmesine tepki gösteren bir adamın saldırısına uğradı. Kayıt yapmasına engel olmak isteyen kadına hiç acımadan tokat atıp yere düşüren o adam polise şikayet edildi.
Giriş: 01.10.2025 - 19:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 19:48
