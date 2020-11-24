İstanbul Küçükçekmece'de sabaha karşı ticari taksi ile markete gelen hırsızlar camı keserek içeri girdi. Marketteki kameraları etkisiz hale getiren şahısların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

PARA VE DEĞERLİ EŞYALARLA YETİNMEDİLER

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre aynı zamanda market olarak hizmet veren milli piyango bayisinde yaşanan hırsızlık vakası sıra dışı bir adli vakayı oluşturdu. Özel aletlerle marketin camını kesen hırsızlar öncesigara, para ve buradaki değerli eşyaları aldılar. Şahıslar bunlarla da yetinmeyerek 31 Aralık’ta çekilecek olan yılbaşı biletlerini de alarak kayıplara karıştı.

BİLETLERİN SERİ NUMARALARI BİLDİRİLDİ

Milli Piyango Bayii Mustava Savsin, çalınan biletlerin seri numaralarını Milli Piyango İdaresi'ne verirken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.