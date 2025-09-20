Habertürk
        Markus Gisdol: Kazandığımız puandan dolayı mutluyuz

        Markus Gisdol: Kazandığımız puandan dolayı mutluyuz

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Kazandığımız puandan dolayı mutluyuz" dedi.

        Giriş: 20.09.2025 - 23:33 Güncelleme: 20.09.2025 - 23:33
        "Kazandığımız puandan dolayı mutluyuz"
        Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Alman teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

        Gisdol, Antalyaspor'un bugünkü hissiyatını iyi bildiklerini, son iki maçta aynı duyguyu yaşadıklarını, bugün uzatma dakikasında gol atarak geri döndüklerini anlattı.

        Takımın ilk yarıdaki performansından çok mutlu olmadığını ve kolay gol yediklerini belirten Gisdol, devre arasında oyuncularına neyi değiştirmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

        "KAZANDIĞIMIZ PUANDAN DOLAYI MUTLUYUZ"

        Gisdol, ikinci yarı çok daha iyi performans sergilediklerini ifade ederek, "Şu an itibarıyla kazandığımız puandan dolayı mutluyuz. Lige hakikaten çok zor bir fikstürle başladık. Bu maçların içerisinde sadece Galatasaray'a kaybettik. Takımım özellikle maçın sonlarında ve ikinci yarısında iyi bir performans sergileyerek buradan bir puanla ayrılıyor. Bu güzel duyguyla birlikte Kayseri'ye döneceğiz." diye konuştu.

        Oynayacakları maçların hafta hafta değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gisdol, son dakika golleriyle berabere kalınan karşılaşmalarda bunun izahının kolay olmadığını sözlerine ekledi.

