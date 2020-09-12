Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Türkiye’nin Covid-19 konusunda önümüzdeki süreci başarılı yönetme adına ortak akıl koyması gereken çok hassas bir dönemdeyiz. Bundan iki hafta önce, eylül ayının çok önemli olduğunu ve bu dönemin iyi kullanılmaması halinde sıkıntılı günler geçirebileceğimizi söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı – Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a bu kez ay ortasına yaklaşırkenki değerlendirmesini sorduk. Aydın, kilidin Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul – Marmara merkezli vakalar yazın Anadolu’ya yayıldığı için vaka sayıları Anadolu da ciddi artış göstermişti. Yaz sürecinde Türkiye'nin salgın durumunu kırmızı renkle yansıtan harita şimdi yön değiştirerek Anadolu’dan batıya geri dönüyor. Bu nedenle daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Kırsalda ve kumsalda enfekte olup İstanbul’a dönenler dikkat etmezlerse önümüzdeki günlerde burası Türkiye’de vakaların en çok görüldüğü il olabilir” diyor.

EN BÜYÜK ENDİŞE

Prof. Dr. Kemalettin Aydın en büyük endişesinin, yaz dönüşü apartman içi sohbetler ile yakın komşuluk ilişkileri olduğunu söyleyerek bu tür etkileşimlerin, kişilerin virüsü birbirlerine bulaştırmaları konusunda önemli bir faktör olabileceğini belirterek uyarıyor; “Bu nedenle apartman ve site içi komşuluk ilişkileri ile akraba buluşmaları önümüzdeki süreçte mutlak surette askıya alınmalıdır.”

ARTIŞIN NEDENİ

Peki bu artışın nedeni nedir? Bu soruyu yönelttiğimiz Prof. Dr. Kemalettin Aydın’a göre en önemli nedenler arasında; Yaz mevsimi, ‘yeni normal’ adı verilen süreç, Batı’dan ziyaret amaçlı Doğu’ya gidiş, düğün, sünnet, yas evleri ile plaj ve eğlence merkezleri gibi kalabalık sosyalleşme ortamları bulunuyor. Batı’daki artışın nedeni ise Doğu’daki tüm bu etkinliklerin azalarak metropollere dönüşün artmasına bağlanıyor. Yazın sona ermesiyle birlikte büyük şehirlere dönüşün başlaması, Doğu’da hastalık oranını azaltırken Batı’da yükselişe geçeceğine işaret ediyor.

TEDBİRLERE UYUM ŞART

Doğu’dan metropollere doğru olan göçün tamamlanmasıyla, Doğu bölgelerinde kamu yönetiminin kuralları daha kolay uygulayacağı bir döneme girilmiş oluyor. Batı’da ise beklenen olumsuz tablonun gerçekleşmemesi için sürecin kurallara uygun şekilde başarıyla yönetilmesi ve yaşam alanlarındaki kalabalık artışı dikkate alınarak tedbirlere daha fazla uyum gösterilmesi gerekiyor. Böyle olursa Doğu’da azalan vaka süreci ve Batı’daki artışın engellenmesi önümüzdeki dönemde çok sıkıntı yaşamayacağımız anlamına geliyor.

ANKARA KENDİNE GELDİ

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bir noktaya dikkat çekerek, “Doğu’da vaka sayısı azalırken, Batı’da artış yüksekliği tedbirsizlik nedeniyle engellenemezse Marmara Bölgesi’nde başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde sorun yaşayabiliriz” diyor. Kurallara uyulmasının olumlu sonuçları olduğunu söyleyen Aydın, başkentte kurallara uyma oranının çok yükseldiğini söyleyerek devam ediyor; “Ankara maske ve mesafe gibi tedbirlere uyum konusunda kendine geldi. Ay sonuna doğru hem Ankara’da hem de Doğu bölgelerimizde vaka sayılarının azalacağını tahmin ediyorum. Batı bölgelerimiz de süreci tedbirlere uyma konusunda hassasiyetle kontrol edebilirler. Ancak var olan tablo ve sorumluluk duygusunun azlığı halinde Batı bölgelerimizde artan vakalarla karşılaşılması kaçınılmazdır.”