Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Tekirdağ çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, yer yer sis ve pusun da etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde perşembe başlayan ve aralıklarla devam eden karla karışık yağmur ve kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar 2 ile 4 derece düşmüştü.

ANTALYA'YA SAĞANAK UYARISI

Antalya'da hafta sonu görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın Antalya merkez ve batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli) çok kuvvetli ve şiddetli (60/120kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski) karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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