        Marmara'da şiddetli rüzgar bekleniyor!

        Marmara'da şiddetli rüzgar bekleniyor!

        Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamaya göre, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 ve yer yer 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:02
        Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

