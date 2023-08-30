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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Marmaray'da yaşanan kavgayı gitar çalarak engelledi - En son haberler

        Marmaray'daki gerilimi gitarıyla engelledi

        İstanbul'da ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Marmaray'da iki kişi arasında çıkan kavga sırasında görme engelli bir genç gitar çalmaya başladı. Müzisyen gencin bir yandan da şarkı söylemesiyle yaşanan gerilim son buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:25
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        Marmaray'daki gerilimi gitarıyla engelledi
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        Marmaray’da çıkan tartışmanın ardından ortamı neşelendirmek isteyen görme engelli vatandaş gitarıyla şarkı söyledi.

        İHA'nın haberine göre Marmaray’da henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Taraflardan biri durağa gelince Marmaray’dan indirildi. Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, “Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin” dedi.

        Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcular da eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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