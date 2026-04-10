Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Marmaris Körfezi için bilimsel buluşma

        Marmaris Körfezi'nin çevresel sorunları ve çözüm yolları için bilimsel buluşma

        Muğla'nın Marmaris Belediyesi, körfezin çevresel sorunlarını ve çözüm yollarını ele almak amacıyla 14 Nisan Salı günü bilimsel bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği ve Çevre Bakanlığı destekli SEAMAR projesi kapsamında düzenlenecek etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir, körfezin dününe, bugününe ve yarınına ışık tutacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.04.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Marmaris Körfezi için bilimsel buluşma
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Marmaris Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak finansmanıyla yürütülen Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi (SEAMAR) kapsamında "Geçmişten Günümüze Marmaris Körfezi'nin Genel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.

        ANKA'nın haberine göre, 14 Nisan Salı günü saat 14.30'da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu bilimsel veriler ışığında ele alınacak.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir'in sunumuyla gerçekleşecek buluşmada, Marmaris Körfezi'ne ilişkin bilimsel analizler ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşılacak.

        Körfezin geçmişten bugüne yaşadığı değişimlerin, mevcut risklerin ve çözüm önerilerinin kapsamlı şekilde değerlendirileceği programda, doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        #muğla haberleri
        #Marmaris Körfezi
