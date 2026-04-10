Marmaris Körfezi için bilimsel buluşma

Muğla'nın Marmaris Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak finansmanıyla yürütülen Marmaris'te Deniz Ekosisteminin İyileştirilmesi ve İklim Dayanıklılığının Artırılması Projesi (SEAMAR) kapsamında "Geçmişten Günümüze Marmaris Körfezi'nin Genel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir etkinlik düzenlenecek.

ANKA'nın haberine göre, 14 Nisan Salı günü saat 14.30'da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, Marmaris Körfezi'nin çevresel durumu bilimsel veriler ışığında ele alınacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Özdemir'in sunumuyla gerçekleşecek buluşmada, Marmaris Körfezi'ne ilişkin bilimsel analizler ve çözüm önerileri katılımcılarla paylaşılacak.

Körfezin geçmişten bugüne yaşadığı değişimlerin, mevcut risklerin ve çözüm önerilerinin kapsamlı şekilde değerlendirileceği programda, doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.