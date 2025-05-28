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        Haberler Gündem Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:06
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        Marmaris'teki orman yangını kontrol altında
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        Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

        Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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