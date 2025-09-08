Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Marmaris'teki Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan kavgada iki genç tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan başından vurulan genç, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki silahlı kavgada Hüseyin Acet (22) öldü, Azim Can Nas (24) ise yaralandı.

        Olay, saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acet ve kurşunların isabet ettiği Azim Can Nas, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Nas'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #muğla haberleri
        #Silahlı kavga
        #MARMARİS
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı