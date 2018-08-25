Marsilya - Rennes maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Marsilya, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Rennes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 3 puanlı Marsilya 10. sırada bulunuyor, Rennes 3 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Marsilya, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rennes, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; Marsilya galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Rennes galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Marsilya son haftadaki Bordeaux müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Rennes ise Strasbourg karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Marsilya, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Rennes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rennes, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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