Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Mart SED ödemeleri ne zaman ayın kaçında yatacak, yattı mı? SED ödemeleri ne kadar oldu, SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        SED ödemeleri yattı mı? 2025 Mart ayı SED ödemeleri e-Devlet sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi binlerce aileye sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Mart ayı bekleniyor. Zamlı olarak yatmaya devam eden SED için Bakanlık geçen ay 1 milyar 208 milyon lira ödeme yapıldığını açıklamıştı. Peki, 2025 Mart SED ödemeleri hesaplara geçti mi? İşte, güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, çocukların temel gereksinimlerini karşılamayı ve ailelerin ekonomik açıdan desteklenmesini amaçlıyor. Geçici maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sunulan bu yardım, her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. SED ödemelerinin durumu ise e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, mart ayı SED ödemeleri hesaplara geçti mi?

        2

        2025 MART SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ayın 20'sine kadar SED ödemelerini hesaplara aktarıyor. Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

        Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.

        4

        KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Maximin'den Mourinho'ya olay yanıt!
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye yaşlanıyor
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        ABD'li bakandan Kanada açıklaması: 51. eyalet olmalı
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı