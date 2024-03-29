Martı'nın kurucusu: Taksiciler Odasını yeneceğiz

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından "yasa dışı taşımacılık" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin, "Türk adaletine sonuna kadar inanıyoruz." dedi.

Öktem, 14. Asliye Ticaret Mahkemesince bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle 19 Temmuz'a ertelenen duruşma sonrası Çağlayan Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

DAVADA GİZLİLİK KARARI VAR

Öktem, davada gizlilik kararı bulunduğu için bir şey paylaşamadıklarını ancak davacı tarafın sosyal medyada iddia ettiği gibi bir erişim engeli kararının olmadığını ve uygulamalarının sürdüğünü söyledi.

Martı TAG'ın 130 bin sürücü ve aileleriyle İstanbul'un 500 bin kişilik en büyük ulaşım camiası olduğunu ve 3 milyon İstanbulluya hizmet verdiğini ifade eden Öktem, "İstanbul'u Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehrini bu kadar rezil eden, bu kadar kepaze eden, bu kadar insanın ekmeğiyle oynayan bu şer odağını, bu Taksiciler Odasını yeneceğiz." diye konuştu.

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