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        Haberler Müzik Martin Garrix, 10 Yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de

        Martin Garrix, 10 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de

        DJ ve prodüktör Martin Garrix, Türkiye'ye gelecek. Garrix, temmuzda geleceği İstanbul'da performans sergileyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:31
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        Martin Garrix, İstanbul'a geliyor
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        Dünyaca ünlü DJ ve prodüktör Martin Garrix, Türkiye’ye gelecek. Bayhan Müzik organizasyonuyla 12 Temmuz 2025'te gerçekleşecek gece, elektronik müzik tutkunlarını, Festival Park Yenikapı’da bir araya getirecek.

        Martin Garrix, Dua Lipa, Bono & The Edge (U2), Khalid ve Macklemore gibi dünya starlarıyla yaptığı iş birlikleriyle milyonlara ulaşan, pop ve elektronik müzik sahnesinin en genç ve en başarılı isimlerinden biri. Spotify’da 25 milyon aylık dinleyiciye sahip olan ve DJ Mag’in Top 100 DJ listesinde 4 kez zirveye yerleşen Garrix, sahne şovları ve performanslarıyla dünyada festival alanlarında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

        Kendi plak şirketi STMPD RCRDS’ı kurarak elektronik müziğe yön veren Martin Garrix, bugüne kadar Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella gibi dev festivallerde sahneye çıktı.

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