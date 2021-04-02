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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamMartta en çok karnabaharın fiyatı arttı
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İTO, mart ayı perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO),kentte martta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 35,76 ile karnabahar olduğu bildirildi. Söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 22,49 ile salatalık olarak belirlendi

Martta en çok karnabaharın fiyatı arttı
AA

İTO tarafından Mart 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 95’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.

MARTTA KARNABAHAR FİYATINDA YÜZDE 35.76 ARTIŞ

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 27,54 ile sivri biber, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile çarşaf, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina olarak kayıtlara geçti.

SALATALIK YÜZDE 22.49 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 22,49 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 16,99 ile bakla, yüzde 12,36 ile taze fasulye, yüzde 9,40 ile patlıcan ve yüzde 7,55 ile kabak olarak belirlendi.

Mart 2021'de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Değişim (Yüzde)
Karnabahar35,76
Limon12,28
Mandalina12,14
Balık8,47
Yeşil Soğan8,29
Elma7,36
Muz6,38
Portakal5,01
Bakla-16,99
Kıvırcık Salata-6,64
Ispanak-6,59
Pırasa-6,21
Turp-5,10
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Sivri Biber27,54
Salatalık-22,49
Taze Fasulye-12,36
Patlıcan-9,40
Kabak-7,55
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler
Çarşaf Takımı25,09
Yorgan15,97
Tavuk8,85
Gazyağı8,46
Çelik Mutfak Eşyası7,54
Kesme Şeker6,92
Zeytinyağı5,88
Toz Şeker5,52
Beyaz Peynir5,06

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