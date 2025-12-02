Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Marvel Evreni'nin 23 filmi tek konserde buluşuyor

        Marvel Evreni'nin 23 filmi tek konserde buluşuyor

        Marvel Sinematik Evreni'nin 23 filmini tek bir gecede buluşturan "Marvel Studios Infinity Saga Concert Experience" 14 Aralık'ta Volkswagen Arena'da İstanbul Film Orkestrası eşliğinde Türkçe dublaj ve İngilizce altyazı ile dev ekranda hayat bulacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 00:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marvel Evreni'nin 23 filmi tek konserde buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iron Man, Captain America, Thor ve daha nicelerinin ilk maceralarından Avengers’ın birleştiği unutulmaz anlara; Tesseract’ın dünyaya inişinden Tony Stark’ın fedakârlığına kadar Marvel Sinematik Evreni’nin dönüm noktaları, canlı orkestra eşliğinde yeniden canlanacak. Guardians of the Galaxy’nin ikonik parçaları ise konserin temposunu zirveye taşıyacak. Marvel Sinematik Evreni’nin 23 filmini tek bir gecede buluşturan “Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience”, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Aralık’ta Volkswagen Arena’da, sahne alacak.

        Dünyaca ünlü besteciler Alan Silvestri, Christophe Beck, Danny Elfman, Henry Jackman, Ludwig Göransson, Pinar Toprak ve daha pek çok ismin imzasını taşıyan film müzikleri; AC/DC’nin “Back in Black”i, Blue Swede’in “Hooked on a Feeling”i ve Guardians Inferno gibi kült parçalarla birleşerek izleyicilere unutulmaz bir atmosfer yaşatacak.

        REKLAM

        Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience, sadece bir konser değil, sinema tarihinin en büyük serilerinden birini yeniden yaşama fırsatı sunuyor. Türkçe dublajlı ve İngilizce altyazılı gösterim ile en unutulmaz sahneler dev ekranda hayat bulurken, İstanbul Film Orkestrası da performansıyla seyirciye eşlik edecek.

        Marvel evrenine ait kostüm ve aksesuarlarla salona gelen izleyiciler, bu benzersiz deneyimi daha da özel kılacak. Ara dahil 2 saat 10 dakika sürecek bu benzersiz etkinlik, hem sinema hem de canlı konser tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim vaat ediyor.

        Konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr'de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Volkswagen Arena
        #Marvel Sinematik Evreni
        #İstanbul Film Orkestrası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları