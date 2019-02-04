İngiliz edebiyatının başyapıtlarından, yazar P.L.Travers tarafından yazılan Mary Poppins ilk kez 1934'te yayınlanmıştı. Sihirli yetenekleri olan dadı karakteri tüm dünyada kısa sürede büyük ün kazanarak, adeta İngilizlerin milli kahramanlarından biri oldu.

Daha sonra Walt Disney tarafından 1964'te beyaz perdeye taşınan Mary Poppins 5 Oscar almıştı. Walt Disney'in tüm dünyada milyonlarca hayranı olan filmi 'Mary Poppins: Sihirli Dadı' adı altında yeniden çekmesi, Poppins karakterini yeniden ilgi odağı haline getirdi. Ancak New York Times'ta yayınlanan bir makale iki ülkeyi birbirine düşürdü.

ABD'li edebiyat profesörü Daniel Pollack-Pelzner, 1964 yapımı filmde Dame Julie Andrews'ın canlandırdığı Mary Poppins karakterinin çatıdaki temizlik sahnesinde suratını baca kurumuyla siyahlaştırmasının ırkçı bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü. Kitapta da ırkçı ifadeler bulunduğunu savunan Pelzner, son çekilen filmi de orijinaline sadık kalmamakla suçladı. Pelzner'in bu ifadeleri İngilizleri küplere bindirdi. İngiliz basınında yer alan makalelerde "Sevecen ve iyi kalpli Mary Poppins'i ABD'ye özgü ırkçı tartışmalarınıza sokmayın" denildi.

Sosyal medyada da Pelzner'e yönelik sert eleştiriler yapılırken, saçmalamakla suçlandı.