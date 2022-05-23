Maske yasağı kalkıyor mu? 2022 Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün?

"Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün" gibi sorular son günlerde en çok aratılan soruların başında yer alırken toplu taşımada maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki Maske yasağı kalkıyor mu? Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

26 Nisan'da toplanan son Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda olağanüstü bir durum olmadığı sürece artık Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantıları yapılmayacak.

MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Maske yasağının kalkmasıyla ilgili son Bilim Kurulu'nda alınan kararlar geçerliliğini koruyor. Son Bilim Kurulu toplantısında toplu taşıma araçları ve hastaneler dışında tüm kamusal alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Ancak vaka sayısının günlük binin altına düşmesi halinde ise toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğunun kaldırlacağı kararına varılmıştı. Geçtiğimiz gün (22 Mayıs) gelen vaka sayıları yüzleri güldürdü. Uzun bir sürenin ardından nihayet vaka sayıları binin altında kaydedil. Bugün ve yarın da vaka sayıları binin altında kaydedilirse toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu kaldırılacak.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak."