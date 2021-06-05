Maskesiz son yaz tartışması 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeli son yazımız" açıklamasında bulunmuştu. İki ünlü profesör de sosyal medyada bu konuda bir iddiaya girdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ve ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'maskesiz son yaz' iddialaşmasını Habertürk'e değerlendirdi.

"5-6 AY GERİDE KALDIK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Öncelikle bilimsel bir görüş nasıl tartışılır görünür kılınsın diye bunu sosyal medyada devam ettirdik. Burada bilimsel bir görüş tartışması var ve elde ne kadar veri varsa, ikimizin yaptığı analizler var. Farklı coğrafyalardan, her ne kadar Derya Hoca da bizim coğrafyadan olsa da içinde yaşadığımız koşulları çok iyi bilse de insan davranışlarının ne kadar şaşırtıcı olduğunu unutmuş olabilir diye düşünüyorum. Burada elde bilinen virüsle ilgili çok şey var, bulaşma yollarıyla ilgili çok şey var ama bu virüsün bize öğrettiği en önemli şey şu; daha önceki başka grip salgınlarından da farklı. Burada en belirleyici insan tutum ve davranışları. İnsan tutum ve davranışları konusunda salgını getirebildiğimiz nokta itibarıyla süreç çok parlak gitmedi. Amerika'da da çok parlak gitmedi ama bir süre sonra U dönüşü yapıldı, biz henüz U dönüşünü almış görünmüyoruz. En aşağı 5-6 ay geride kaldık diye düşünüyorum" dedi.

PROF. ŞENOL: BELLİ BİR NOKTAYA KADAR BAĞIŞIKLIK CEVABI GELİŞTİKTEN SONRA KONTROL ALTINA ALINABİLECEK

Prof. Dr. Şenol, "Bugüne kadar olan virüsle ilgili gelişmeler bize şunu gösterdi; gelişen varyantlar her ne kadar varyantların gelişme bölgeleri aynı bölgeler olsa da, bu çeşitliliğin bir süre sonra çok farklı bir noktaya evrilmeyeceğini bize düşündürse de bir ölçüye kadar kısıtlamaları, kapatmaları yaparak çok ciddi bedeller ödeyerek kontrol edebilmeyi başarabilmiş ülkelerin kontrolü kaldırır kaldırmaz sürecin tekrar hareketlenmesi bana şunu gösteriyor; belli bir noktaya kadar bağışıklık cevabı geliştikten sonra ancak kontrol altına alınabilecek.

Bu bağışıklık cevabını geliştirmede elimizdeki en güçlü silahın aşılar olduğu konusundaki veriyi de şöyle ortaya koymak istiyorum. Dünyada 3.5 milyon insanın ölmesi gibi bedellerin ödenmesine rağmen dünya nüfusunun henüz yüzde 10'unu bile doğal infeksiyon olarak kat edemedik. Aşılamada iyi bir noktaya gitmek zorundayız. Aşılamada önümüzde 7 yıllık bir süreç var dediğimiz süreç, bir yıl içinde tamamlanır gibi duruyor. Dolayısıyla bağışıklığı bu eşiğe getirmiş ülkeler için Derya Hoca'nın iddiası gerçekleşecek. Bağışıklığı bu noktaya getirememiş ülkeler içinse bu dalgalar devam edecek. Özellikle kapalı alanlara çekildiğimiz zaman, kapalı alanlarda da bulaşma zincirini kıracak düzenlemeler yapılmamışsa" dedi.

ŞENOL: MASKELERİ ÇIKARMAK KONUSUNDA DAHA UMUTSUZUM

Prof. dr. Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çok kalabalık bir nüfusuz, çok katman bir arada yaşayan bir nüfusuz, salgından çok yorgunuz ve maalesef aşılama hızımız da çok düşük gidiyor. Virüs gitmeden pandemi bitecek. Virüs bizimle kalacak ama farklı bir hastalık halinde kalacak. Pandemi bitecek ne demek, çok öldürücü olması, başımızı evden çıkarır çıkarmaz bizi yeniden kısıtlamalara götürmesi evresi bitecek ama bu evrenin bitmesi dünya için yamalı bohça gibi olacak. Aşılaması düşük, arka planında bağışıklık cevabı düşük ülkeler, bağışıklık cevabı yüksek olan Hindistan ve Brezilya'da bile hareketlenmeler oldu. Onlar tekrar tekrar kapalı alanlarda virüsle tekrar karşılaşmayı gösterecek. İşimiz ve şansımız yolunda giderse dünya kritik eşiğe eriştiğinde bir şekilde doğal enfeksiyon immünitesi ile aşı immünitesi üst üste gelmeyi başarabildiğinde başka ülkeler için de böyle bir süreç olacak. Ben Türkiye için aşılamayı çok düşük buluyorum. Hiçbir düzenlemenin yapılmadığını görüyorum, pandemi yorgunu bir sistem görüyorum. O nedenle kendi coğrafyam için maskeleri çıkarmak konusunda daha umutsuz olduğumu söyleyebilirim."

PROF. DR. UNUTMAZ: BEN DAHA UMUTLUYUM

Prof. Dr. Derya Unutmaz ise, "Ben daha umutluyum, onun için iddiaya girdik. Esin Hoca'nın dediği gibi farklı bazı verilere bakıyoruz ve buna göre bir öngörüde bulunuyoruz. Benim umutlu olmamın birkaç sebebi var; şu ana kadar gelen durum ile bundan sonraki durumu karşılaştırmamak lazım. Çünkü son 5-6 aydır aşıların üretimiyle ilgili sıkıntılar yaşadık ki buna rağmen 5 ayda dünyada 2 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede yapılmış kat be kat daha fazla aşı. Dünyanın bu noktaya gelmiş olması bile çok önemli bir nokta ama tabii ki bu da yeterli olmadı" dedi.

"BU AYDAN SONRA DÜNYADA AŞI BOLLUĞU OLUŞACAK"

Prof. Dr. Unutmaz, "Birçok ülke özellikle ABD, Avrupa, Çin ve diğer ülkeler aşılarının çoğunu kendileri yapıyor. Diğer ülkelerde teminat sıkıntısı oluştu ama bu aydan sonra dünyada aşı bolluğu da oluşacak. Türkiye'nin de 120 milyon BioNTech aşısını getiriyor olması, Uğur Şahin de bunu teyit etti. Ben aşılanmanın bundan sonra çok hızlanacağını düşünüyorum. Esin Hoca kadar umutsuz değilim. Türkiye dünyada ilk 3 arasındaydı, Amerika'dan nüfusa oranla daha fazla aşılama yapıldı. Bir miktar aşı karşıtlığı olsa da ülkemizde, Amerika kadar aşı karşıtlığı olduğunu düşünmüyorum. Aşılara karşı güvensizlik giderilmeli. Bunlar giderilirse çok iyi organize olunursa önümüzdeki bir iki ay içinde nüfusun önemli bir bölümü aşılanmış olur" diye konuştu.