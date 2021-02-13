Maskeyi böyle takmak daha iyi koruyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkMaskeyi böyle takmak daha iyi koruyor! - Haberler
ABONE OL

Biri kumaş diğeri tek kullanımlık iki maske takmanın Kovid-19'a karşı daha iyi koruduğu belirlendi

Tek kullanımlık maskenin üzerine kumaş maske takmanın, yeni tip koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığı tespit edildi

Maskeyi böyle takmak daha iyi koruyor! - Haberler
Maskeyi böyle takmak daha iyi koruyor!
0:00 / 0:00
AA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı araştırmada çift maske takarak burun ve ağzın tamamen kapatılmasıyla Covid-19 partiküllerinin geçişinin yüzde 92.5 oranında engellenebildiği belirtildi.

AA'nın CNN kaynaklı haberine göre, tek kullanımlık cerrahi maskelerin yüze çok düzgün bir şekilde oturmadığı ve boşluklardan partiküllerin girebildiği vurgulanan araştırmada, yüze oturan kumaş maskelerin tek kullanımlık olanların üzerine takılmasıyla Covid-19'a karşı korumanın çok daha iyi sağlandığı belirtildi.

MASKENİN KENARINA DÜĞÜM ATMAK

Çift maskenin yanı sıra maske ipinin "düğümlenmesinin" de partiküllerin geçişini engellemede önemli rol oynadığına işaret edilen çalışmada maske kenarlarını içe doğru katlayarak, kulak halkası iplerinin kumaşa yakın bir noktada düğümlenmesinin de maskelerin genel performansının iyileşmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, iki tarafından düğüm atılmış bir maske, partiküllerin yüzde 63'ünün geçişini engelliyor. Düğüm atılmamış maskelerde bu oran, yüzde 42'ye kadar düşüyor.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de "Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Anne sütündeki antikor, bebeği belli bir süre koronadan koruyor' - Haberler
SAĞLIKAnne sütü bebeği bir süre koronadan koruyor
Korona aşısında bir ilk! Son dakika: İngiltere'de başlıyor
SAĞLIKCovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde ...
Bilim Kurulu Üyesi: Sınırlamaların hafiflemesi mümkün - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi: Sınırlamaların hafiflemesi ...
FELAKET KAPIDA! Son dakika korona mutasyon uyarısı: Çok daha hızlı
SAĞLIKKorkutan açıklama! "Vuhan'dakine göre çok hızlı"
FELÇ EDİYOR! Son dakika: Korona olanlar aman dikkat! Uzmanlar uyardı
SAĞLIKBu uyarıya dikkat! Felç ediyor
Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap
SAĞLIKBakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere ...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
13 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Şaşırtan sonuç! Sesten Covid-19 tanısı - Haberler
SAĞLIKŞaşırtan sonuç! Sesten Covid-19 tanısı
Son dakika: Erkekler sınıfta kaldı! 8 ülkeden çıkan sonuç şaşırttı! - Haberler
SAĞLIKErkekler sınıfta kaldı! 8 ülkeden çıkan sonuç ...